البحرية الإيرانية تعلن اختتام المناورات العسكرية مع روسيا والصين في شمال المحيط الهندي

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، اختتام مناورات “حزام الأمن البحري 2023 المشتركة”، باستعراض عسكري لوحدات القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في شمال المحيط الهندي.

وأفادت شبكة “إيران بالعربي”، بأن “بحرية الجيش الإيراني اختتمت مناوراتها إلى جانب نظيرتيها الروسية والصينية، باستعراض جميع القطع البحرية التي حضرت بعد أداء مهامها بكفاءة، وتم واختار جاهزيتهم لأي طارئ شمال المحيط الهندي”.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع “WeChat”: “وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة “حزام الأمن البحري – 2023 “في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس”.

خبير: مناورات جنوب أفريقيا مع روسيا والصين تؤكد العلاقات المتينة بينها

وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.