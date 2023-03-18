اعتبرت الخارجية الروسية أن رأي السلطات الأوكرانية في أي موضوع دولي سيكون له وزن فقط إذا احتفظت أوكرانيا بسيادتها المستقلة عن الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: رأي السلطات المستقلة في أي موضوع دولي لن يكون له على الأقل بعض الأهمية إلا إذا احتفظت أوكرانيا بالسيادة والاستقلال عن واشنطن. ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال. لطالما كان نظام كييف أداة للولايات المتحدة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

وجاء في الرسالة المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أن دول الناتو الأخرى في مواجهة مع روسيا وهي غير مهتمة على الإطلاق بتسوية سلمية في أوكرانيا.