اعتبرت الخارجية الروسية أن رأي السلطات الأوكرانية في أي موضوع دولي سيكون له وزن فقط إذا احتفظت أوكرانيا بسيادتها المستقلة عن الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: رأي السلطات المستقلة في أي موضوع دولي لن يكون له على الأقل بعض الأهمية إلا إذا احتفظت أوكرانيا بالسيادة والاستقلال عن واشنطن. ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال. لطالما كان نظام كييف أداة للولايات المتحدة.
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أمس, 09:51 GMT
وجاء في الرسالة المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أن دول الناتو الأخرى في مواجهة مع روسيا وهي غير مهتمة على الإطلاق بتسوية سلمية في أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا أن “صيغة السلام” التي طرحها فلاديمير زيلينسكي “لا علاقة لها بالعالم”، لافتة إلى أن “هذا ليس أكثر من مجموعة مطالب إنذار لبلدنا منفصلة عن الواقع من بينها انسحاب القوات الروسية من دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وحتى شبه جزيرة القرم، ودفع التعويضات والاستسلام”.
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