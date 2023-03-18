برلمانية إيرانية: البحرين تدرس استئناف الرحلات الجوية مع إيران وفتح السفارات في أسرع وقت

أعلنت نائبة في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اليوم السبت، أن “رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم أكد، علي ضرورة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والبحرين”.

وقالت النائبة الإيرانية الهام أزاد، في حوار مع وكالة مهر الإيرانية، إن وفد برلماني إيراني، التقى، على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، برئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم”، مشيرة إلى أن ذلك يعد أول زيارة لوفد رسمي إيراني إلي البحرين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سنة 2016.

وأضاف إلهام، أنه “خلال هذا اللقاء طلب الجانب البحریني عدة أمور ومنها فتح خطوط الطیران بین البلدین وإلی مدینتی مشهد وطهران”، لافتة إلى أن “أحمد بن سلمان المسلم أكد أن الزوار البحرینیین یرغبون بزیارة مدینة مشهد ویجب فتح خطوط الطیران لهم”.

الخارجية الإيرانية: هناك تحركات دبلوماسية جيدة بشأن البحرين

وكشفت الهام أزاد أن “من المطالب الأخرى التي أثارها الجانب البحريني هو إعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن دول المنطقة توحيد أرائها من خلال تقویة العلاقات والتحرك بقوة أكبر في القضايا الإقليمية”.

وأكدت النائبة الإيرانية أن رئیس مجلس النواب البحرینی أعلن، خلال اللقاء، أنة “سوف یلتقی بالمسؤولين البحرينيين ووزير الخارجية البحريني خلال الأسبوع القادم حتي يتمكن من إعادة العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت ممكن”.

وختمت الهام أزاد تصريحاتها بالقول إن “حمد بن سلمان المسلم أبدى رغبته لزيارة رئيس مجلس الشوري الإيراني محمد باقر قاليباف للبحرين وفي المقابل وجه الوفد الإيراني دعوة لرئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران”.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لوكالة “سبوتنيك”، أن “مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين”.

البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية

وحسب المصادر، فالمشاورات التي تجريي بين البلدين حتى ا تجري في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين” في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية التي تجري مناقشتها.

وفي حديثه مع “سبوتنيك”، لم يفصح البرلماني البحريني ممدوح الصالح عن استفسارنا بشأن ما توصلت إليه المشاورات بين بلاده وإيران، أو طبيعة اللجان المشكلة (حسب ما أفادت به المصادر)، لكنه أكد أن الوفد البرلماني الإيراني، الذي زار المملكة، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني الرغبة نفسها.

ولفت إلى أن البحرين تدعو دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية وكذلك فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، اتصالا مع ما يوليه الملك حمد بن عيسى من اهتمام لاستقرار المنطقة وإحلال السلام والأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين الماضي: “لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين”.

اجتماع إيراني بحريني في المنامة بعد يومين من الاتفاق مع السعودية

وأضاف كنعاني أن “هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة”، موضحًا أن “العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ”.

يأتي ذلك بعد اتفاق إيران والسعودية، على “استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار”، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.

وقال البيان: “تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

السعودية: نأمل في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا للأسس التي تضمنها اتفاق استئناف العلاقات

وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.