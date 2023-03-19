إيلون ماسك: ترامب سيحقق "انتصارا ساحقا" في الانتخابات الرئاسية 2024 إذا تم اعتقاله

قال الملياردير، إيلون ماسك، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيحقق “انتصارا ساحقا” في ‏الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في حال أن تم اعتقاله، إذا وُجهت إليه لائحة اتهام من قبل المدعين العامين في مانهاتن.

وكتب ماسك على “تويتر”، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: “إذا تم توجيه اتهامات جنائية لترامب، فسيعاد انتخابه بانتصار ساحق”.

If this happens, Trump will be re-elected in a landslide victory — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي ينافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، أعلن اليوم السبت، أنه سيتم اعتقاله في يوم 21 مارس/ آذار الجاري، ودعا أنصاره للاحتجاج.

وذكرت وسائل إعلام أن اعتقال ترامب المحتمل، مرتبط بمدفوعات غير قانونية مزعومة لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، في عام 2016، من أجل منعها من الكشف عن علاقتها الجنسية المزعومة معه، في عام 2006.

ترامب: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء وأدعو أنصاري للاحتجاج

يأتي ذلك، بعد أكثر من 6 سنوات من مزاعم تتناول دفع محامي ترامب لدانيالز أموالا، مقابل التكتم على هذه القضية، إذ يفكر المدعون العامون في نيويورك حاليا فيما إذا كان يجب أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات.

ويزعم ترامب في منشوره على “تروث سوشيال”، أن مكتب المدعي العام في مانهاتن، سوف يعتقله يوم الثلاثاء بسبب هذه الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي، تمت دعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، من أجل الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حيث أدلى مساعده منذ فترة طويلة والمحامي السابق، مايكل كوهين، بشهادته يوم الإثنين الماضي.

وفي حال ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.