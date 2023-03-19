بعثة روسيا في جنيف: تصريحات كييف حول تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما غير كفؤة

أكدت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الشائعات التي ينشرها الجانب الأوكراني حول تمديد “صفقة الحبوب” لمدة 120 يوما هي إما عدم كفاءة أو تضليل متعمد.

وقالت البعثة في بيان “أي شائعات حول 120 يوما ينشرها الجانب الأوكراني هي إما عدم كفاءة أومعلومات خاطئة متعمدة”.

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما، وقد أبلغت بذلك ليس فقط شفهيا، ولكن أيضا بملاحظات خاصة.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الثلاثاء، أن موسكو قررت تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط بسبب عدم إحراز تقدم في مسألة تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

وقال فيرشينين للصحفيين: “الحديث يدور حول موقفنا، لقد أفصحنا عن موقفنا بالتفصيل أمس لممثلي الأمم المتحدة، ونقلناه إلى الأطراف الممثلة عن الجانبين التركي والأوكراني”.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في هذه المسألة خلال الشهرين المقبلين.

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم السبت، أنه تم تمديد “صفقة الحبوب” لمدة 120 يوما أخرى.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أوكرانيا تعلن تمديد “صفقة الحبوب” لمدة 120 يوما