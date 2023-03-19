بعد 12 ساعة من المفاوضات… صربيا وكوسوفو تتفقان على تطبيع العلاقات

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بلغراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأمريكية في كوسوفو وصربيا.

أجرى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وزعيم كوسوفو ألبين كورتي يوم أمس السبت محادثات في مقدونيا بمشاركة بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلغراد – بريشتينا ميروسلاف لاجاك، وعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في أوهريد واستمرت 12 ساعة.

وصرح فوتشيتش للصحفيين عقب المحادثات، بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول “بعض النقاط” من خطة التنفيذ.

وقال بوريل بعد المحادثات إنه بعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفقت كوسوفو وصربيا على السبل العملية لتنفيذ خطة المصالحة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

انطلاق محادثات بين كوسوفو وصربيا لتطبيع العلاقات

وأشار بوريل إلى أن الجانبين، أكدا “التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات بحسن نية”.