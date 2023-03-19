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مقتل 12 شخصا على الأقل جراء زلزال الإكوادور

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قُتل 12 شخصا على الأقل جراء زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كم وعلى بعد عشرة كم من مدينة بالاو في منطقة جواياس، ومن غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).
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ووفق تقييمي أولي، فقد ألحق الزلزال أضرارا بعدة بنايات، كما وصل تأثيره إلى جمهورية بيرو أيضا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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