بوتين يعقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة “روستوف نا دونو” جنوبي روسيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وأوضح الكرملين أن “الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين”.
وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك.
وفقًا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي “نيفسكي” مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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