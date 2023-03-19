المكسيك… العثور على جثث 5 نساء متفحمة وسط البلاد

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، العثور على جثث متفحمة لخمس نساء كن مفقودات وسط المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف ضد النساء في البلاد.

وكانت ست نساء، تتراوح أعمارهن بين 19 و48 عاما، قد فُقدن في السابع من مارس/آذار الجاري في سيلايا في غواناخواتو، وهي ولاية تقع وسط المكسيك، تتعايش فيها قطاعات الصناعة والسياحة مع عنف عصابات الجريمة المنظمة.

وأعلن المدعي العام، كارلوس زاماريبا، في مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف ستة أشخاص، أقروا بانتمائهم إلى عصابة إجرامية في ولاية تاموليباس شمال شرقي البلاد.

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وأضاف المدعي العام، أن الأطباء الشرعيين يواصلون البحث عن “أدلة”، فيما يحاول التحقيق تحديد دوافع هذه الجريمة.

والحادث هو الثالث في الولاية في ظرف أقل من أربعة أشهر، بعد حادثين راح ضحيتهما أكثر من 15 شخصا، بينهم ست نساء.