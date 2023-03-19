مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني

قتل شاب في منطقة كيروفسك في مدينة دونيتسك نتيجة القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية خلال الليل، وفق ما أفاد به مراسل “سبوتنيك”.
وبحسب مراسل “سبوتنيك”، أصيب الشاب بجروح قاتلة أثناء قيادته لسيارة في دونيتسك، ولحقت أضرار بعدد من المباني، من بينها مبنى سكني ومحل بقالة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
02:07 GMT
كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صرح أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية وخاصة منطقة كيروفسك للمرة الثانية خلال الليل بما يقارب 15 صاروخا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك