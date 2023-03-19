اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” اغتيال أحد قادتها، اليوم الأحد، في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية.
وقالت “سرايا القدس” في بيان مقتضب:
“ننعى الشهيد القائد علي رمزي الأسود (31 عامًا)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال بالرصاص”.
وأضاف البيان أن عملية الاغتيال “تحمل بصمات العدو الإسرائيلي” من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.
مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين من فلسطين وإسرائيل وأمريكا والأردن
06:15 GMT
وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف “سرايا القدس”.
وأكدت “سرايا القدس” أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك