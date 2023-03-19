اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية

“ننعى الشهيد القائد علي رمزي الأسود (31 عامًا)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال بالرصاص”.

وأضاف البيان أن عملية الاغتيال “تحمل بصمات العدو الإسرائيلي” من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف “سرايا القدس”.