أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023

نشرت مجلة “تايم” الأمريكية صورة أهرامات الجيزة المصرية على غلاف عددها الخاص بأعظم الوجهات السياحية في العالم في 2023.
وذكرت المجلة في عددها الصادر خلال مارس/ آذار الجاري أن آثار محافظة الجيزة المصرية من بين أعظم الوجهات السياحية وأكثرها إثارة في 2023.
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الأبد هو الآن… أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر
31 أكتوبر 2022, 09:45 GMT
ووصفت المجلة زيارة آثار الجيزة بأنها “طريق جديد لرؤية التاريخ”.
وتحدثت المجلة عن أبرز المعالم الأثرية التي شملت:
منطقة أهرامات الجيزة.
المتحف المصري الكبير.
آثار منطقة سقارة.
ونوهت المجلة إلى أن افتتاح مطار “سفنكس” الدولي الجديد، الذي يبعد عن المتحف المصري الكبير نحو 40 دقيقة يجعل زيارة تلك الكنوز التاريخية أكثر سهولة، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية به تقدر بـ 100 ألف قطعة أثرية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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