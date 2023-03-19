أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023

وذكرت المجلة في عددها الصادر خلال مارس/ آذار الجاري أن آثار محافظة الجيزة المصرية من بين أعظم الوجهات السياحية وأكثرها إثارة في 2023.

وتحدثت المجلة عن أبرز المعالم الأثرية التي شملت:

ونوهت المجلة إلى أن افتتاح مطار “سفنكس” الدولي الجديد، الذي يبعد عن المتحف المصري الكبير نحو 40 دقيقة يجعل زيارة تلك الكنوز التاريخية أكثر سهولة، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية به تقدر بـ 100 ألف قطعة أثرية.