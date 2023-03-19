مجموعة السبع تدين "بأشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، مشيرين إلى تأثيره المزعزع للسلام والأمن الإقليميين.

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزراء في بيان مشترك: “نحن، وزراء خارجية الدول السبع، لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية في 16 مارس/ آذار لصاروخ باليستي آخر عابر للقارات، والذي يقوض السلام والأمن الإقليمي والدولي”.

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وأضاف البيان أنه منذ العام الماضي كثفت بيونغ يانغ من أعمالها التصعيدية عبر إطلاق عدد قياسي من الصواريخ الباليستية وخطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدامها للأسلحة النووية.

وتابع البيان: “نكرر طلبنا بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأية أسلحة أخرى للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها، وأن تمتثل بشكل كامل لكافة الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات “درع الحرية” الجارية.