استطلاع: تراجع شعبية ماكرون إلى 28% بسبب إصلاحات نظام التقاعد

أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام IFOP بتكليف من مجلة “لوجورنال دي ديمانش” الفرنسية، أن نسبة شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى 28%، وهو مستوى غير مسبوق منذ احتجاجات السترات الصفراء عام 2019.

سبوتنيك. يشار إلى أن تراجع شعبية ماكرون جاء بعد قراره في وقت سابق من هذا الأسبوع بتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي سمحت للحكومة بإقرار رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 1928 مواطنا فرنسيا بالغا في الفترة من 9 إلى 16 مارس/ آذار من مختلف الشرائح السكانية، بهامش خطأ تراوح بين 1٪ -2.3٪.

هل تعصف إصلاحات معاشات التقاعد بحكم ماكرون؟

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن النقاب عن مسودة لإصلاح نظام التقاعد الذي خططت الحكومة لاعتماده في العام الجاري.

وفي إطار مشروع الإصلاح، تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجيا في البلاد من 62 إلى ثلاثة أشهر في السنة بدءا من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، ليصل سن التقاعد بحلول عام 2030 إلى 64 عاما.