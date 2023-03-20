الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ الكوري الشمالي طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن “الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، قصير المدى، وطار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها “رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونغ تشانغ ري على الساحل الغربي الساعة 11:05 صباح اليوم”، مضيفة أن “الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر”، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

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وأكدت أن “المخابرات الكورية والأمريكية تجريان تحليلا شاملا عن الصاروخ”، متابعة: “الحليفان يجريان تدريباتهما المشتركة عالية الكثافة والشاملة، وتعهدا بالحفاظ على موقف استعداد صارم قائم على أساس القدرة على الرد بشكل ساحق” على أي استفزازات كورية شمالية”.

وأعلنت أنها “تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المستمر باعتباره عملا استفزازيا يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، وكونه انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن”، داعية كوريا الشمالية للوقف الفوري عن إطلاق الصواريخ”.

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وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات “درع الحرية” الجارية.