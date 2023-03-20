زعيم كوريا الشمالية: يجب أن نكون مستعدين لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، بلاده إلى أن تكون مستعدة لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت.

في غضون ذلك، أعلنت بيونغ يانغ إجراء مناورات لمدة يومين في محاكاة لهجوم نووي تكتيكي مضاد؛ تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وتلك التصريحات من الزعيم الكوري الشمالي والإعلان عن المناورات النووية عقب إطلاق بيونغ يانغ في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر.

الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ الكوري الشمالي طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر