الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشكلات الصعبة ليس لها حلول سهلة

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تعليقا على الأزمة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المشكلات الصعبة ليس لها حلول سهلة.

وأضاف الرئيس الصيني في مقالة لوكالة “ريا نوفوستي” وصحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسيتين، “المشكلات الصعبة ليس لها حلول سهلة. نحن مقتنعون بأنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وطريقة نحو السلام الدائم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمعقد والمستدام واستمر والحوار البراغماتي والمشاورات على قدم المساواة”.

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده تتخذ موقفا موضوعيا وحياديا من الأزمة الأوكرانية. موضحا أن بكين تعمل بنشاط من أجل تعزيز مفاوضات السلام.

وأشار إلى أنه “منذ بداية العام الماضي، كان هناك تفاقم شامل للأزمة الأوكرانية، والصين وعلى أساس جوهر ما يحدث اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وبذلت جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام”.

ويزور الرئيس الصيني روسيا غدا الاثنين بدعوة من بوتين.

وكتب في هذا السياق، “الحديث يدور بشكل خاص عن الحاجة إلى الامتثال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية”.

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وأضاف جين بينغ، أن “موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي طُرح مؤخراً، مع مراعاة المخاوف العقلانية لجميع الأطراف، يعكس إلى أقصى حد وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن التغلب على الأزمة الأوكرانية.

وشدد الرئيس الصيني على أن “الوثيقة (الصينية) تعمل كعامل بناء في تحييد تداعيات الأزمة والدفع نحو التسوية السياسية”.