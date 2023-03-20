بريطانيا تقول إنها مستعدة لسد الثغرات في تسليح بولندا عند تزويد كييف بمقاتلات "ميغ-29"

أعرب نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، عن استعداد لندن لسد الثغرات في تسليح بولندا التي ستنجم عن إمداد وارسو لكييف بطائرات مقاتلة من طراز “ميغ-29”.

موسكو – سبوتنيك. وقال هيبي لمجلة ألمانية، “نحن ننظر بإيجابية للغاية بشأن طلب بولندا لملء الفجوات. لقد فعلنا ذلك بالفعل عندما نقلت وارسو لأول مرة دبابات قتالية رئيسية من طراز “تي-72” إلى أوكرانيا، وزودنا بولندا بدبابات “تشالنجر -2″. وينطبق الشيء نفسه على المقاتلات”. مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم ترد أي طلبات ذات صلة من بولندا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد صرح في وقت سابق، بأن أوكرانيا ستستقبل أول أربع مقاتلات من طراز “ميغ-29” من وارسو في الأيام المقبلة.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة السلوفاكية، لاحقا أيضًا أنها قررت تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز “ميغ-29″، كما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد كييف بطائرات مقاتلة.

الكرملين حول إرسال بولندا مقاتلات لأوكرانيا: ستتعرض للتدمير

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.