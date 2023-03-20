متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس

دعا آلاف المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع إلى انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” والوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وانطلقت “مسيرة من أجل السلام” بالقرب من موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “أوقفوا الحرب التي أثارتها الولايات المتحدة والناتو” و”الحرية والحقيقة والمقاومة”.

وقد قام العديد من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بنشر صور وفيديوهات لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن “آلاف الأشخاص يطالبون بانسحاب (فرنسا) من الناتو والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات التي تحرمنا من سيادتنا الوطنية”.

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وتساءلت المعلقة اللبنانية المستقلة المختصة في الشؤون الجيوسياسية سارة عبد الله في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “لماذا يتجاهل الإعلام الغربي الاحتجاجات المناهضة للناتو التي تحدث اليوم في باريس بفرنسا؟”.