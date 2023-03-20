في عملية بطولية… جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين

نفذ جندي روسي عملية وصفت بالبطولية حين قام بقتل وأسر عدد من الجنود الأوكرانيين الذين تحصنوا بأحد الخنادق.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا تحدثت فيه عن إنجاز الرقيب ألكسندر مالتسيف، الذي قرر الالتفاف على الجنود الأوكرانيين من الخلف.

ويظهر المقطع قيام مالتسيف بالتسلل إلى الخندق الذي احتمى به الجنود الأوكرانيون ليقتل اثنين منهم ويأسر عددا آخر من الجنود.

وبحسب الوزارة فإن الرقيب قام بإخراج رفاقه الجرحى من منطقتهم التي تعرضت للقصف، ليكمل بعدها المهمة بمفرده متسللا إلى خندق العدو، وأضاف البيان أنه بفضل الإجراءات الجريئة والحاسمة، تمكن الرقيب من إكمال المهمة القتالية المعينة للاستيلاء على معقل العدو.