الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا

وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة ذات الدفع الرباعي المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وكذلك صواريخ “إيغلا” وتاو” و”نلاو”، إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.