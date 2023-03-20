الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز “إيغلا” إلى الإرهابيين.
وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة ذات الدفع الرباعي المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وكذلك صواريخ “إيغلا” وتاو” و”نلاو”، إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.
أشارت دائرة الاستخبارات الخارجية إلى أن التفاعل الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية مع الإرهابيين الإسلاميين، بمن فيهم مسلحو “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، يضعهم في نفس القائمة.
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16 مارس, 07:12 GMT
وشدد المكتب الصحفى لجهاز المخابرات الخارجية على أن “مثل هذا النشاط الأمريكي هو في الأساس مظهر من مظاهر إرهاب الدولة”.
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