نشرت تفاصيل لم تكن معروفة سابقا عن معارك جزيرة زمييني في مايو/أيار 2022.

بعد استسلام الحامية الأوكرانية للجزيرة بكامل قوتها، نزل الجنود الروس عليها. لكن القوات المسلحة لأوكرانيا لم تتخل عن محاولاتها لإعادة قطعة أرض ذات أهمية استراتيجية في البحر الأسود، بغض النظر عن الخسائر. أمر زيلينسكي بإعادة الجزيرة بحلول 9 مايو. حاول الأوكرانيون، وفقدوا الكثير من القوات الخاصة والطيران، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أمر رئيسهم.

في 8 مايو، طلبت الحامية الروسية هناك، التي كانت تصد الهجمات المستمرة من البحر والجو، الإمدادات: لم يكن لديهم سوى قذيفتين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وفقد الاتصال بالبر الرئيسي. تم إرسال ناقلة “أ إن-26” تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود إلى زمييني.

تم تحميل محطات الراديو وهواتف الأقمار الصناعية وغيرها من الضروريات على الطائر. في اللحظة الأخيرة، اقترح شخص ما أن يلصق شريطًا لاصقًا على الطائرة Z، وإلا فإن الحامية الروسية، كان من الممكن أن تستخدم آخر منظومات الدفاع الجوي المحمولة ضد طائراتها، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.