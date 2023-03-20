السلطات الجزائرية تنتشل 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين

تمكنت عناصر حرس السواحل في ولاية سكيكدة الجزائرية، بالتعاون مع عناصر الحماية المدنية، من انتشال 9 جثث لشبان مهاجرين غير شرعيين.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية: “إن حرس الحدود والحماية المدنية أنقذت، اليوم الإثنين، كذلك 2 آخرين كانا على قيد الحياة من عرض البحر قبالة شاطئ واد بيبي غربي ولاية سكيكدة”.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المهاجرين الذين لا يزال عدد منهم مفقودًا، كانوا قد غادروا على متن زورق صيد من أحد شواطئ غرب سكيكدة، قبل أن يتعرضوا إلى حادث بسبب تقلب الأحوال الجوية.

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وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التونسية إلقاء وحدات الحرس الوطني القبض على 151 شخصًا من أفريقيا جنوب الصحراء، جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع قناة “نسمة”.