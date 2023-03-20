"حراك 25 يوليو" يطالب فرنسا بالاعتذار للتونسيين

طالبت حركة 25 جويلية (يوليو) التونسية، اليوم الاثنين، فرنسا “بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي، والشهداء الذين ناضلوا من أجل تحرير بلدهم”.

وقال المتحدث باسم الحركة، محمود بن مبروك، خلال تجمع شعبي ومسيرة نظمها أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، احتفاءً بالذكرى 67 للاستقلال: “سندعو إلى إلغاء الاتفاقيات الفرنسية والتركية التي أنهكت الاقتصاد التونسي”، وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية.

وفي إشارة منه إلى لوائح الاقتراح لبرلمان الاتحاد الأوروبي، المطالبة بوقف الدعم لوزارتي العدل والداخلية التونسيتين، قال: “نتمسك بالسيادة الوطنية ونرفض التدخل الأجنبي”.

وتابع: “نرفض تضييق الخناق على تونس، وعلى الرئيس التونسي مجددًا مساندة الحراك المطلقة للمسار”.

بلينكن يهنئ الشعب التونسي بذكرى الاستقلال

وأوضح المتحدث باسم حراك 25 جويلية (يوليو)، محمود بن مبروك، أنه “مع تركيز البرلمان انتهت سلطة الفرد الواحد التي انطلقت في 25 يوليو/ تموز 2021، وتحولنا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة العادية”.