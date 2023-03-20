بوتين: المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وتفشل مستقبلا

أضاف بوتين: “في ظل ظروف ضغوط العقوبات، والأهم من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار تلك المهام الواسعة النطاق: مهام تطوير البلد والأقاليم وجميع الصناعات التي نقوم بمعالجتها حالياً، تصبح الأهمية المبدئية هي لاتجاهات، مثل ضمان الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد”.