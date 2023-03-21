أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الإثنين، أن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

وجاء في البيان: “اليوم، أصرح بحزمة المساعدات الـ 34 التي تخصصها أمريكا لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار”.

وأشار بلينكن إلى أن هذه الحزمة الجديدة تشمل ذخيرة لراجمات “هيمارس” الصاروخية ومركبات “برادلي”، وصواريخ مضادة للرادار من طراز “هارم”، والذخيرة المضادة للدبابات، والقوارب النهرية وغيرها من المعدات.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.