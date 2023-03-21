الجيش اليمني: مقتل وإصابة 8 من الحوثيين بمواجهات غرب تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز عبر صفحته في “فيسبوك”، أن “قوات الجيش الوطني أحبطت مساء اليوم، محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقع في منطقة غراب غرب مدينة تعز”.

وأضاف أن “الحوثيين تكبدوا على إثر محاولة التسلل ثلاثة قتلى وخمسة جرحى”.

وأشار إلى “إحباط محاولة تسلل أخرى للحوثيين في محيط مدرسة محمد علي عثمان بالجبهة الشرقية لمدينة تعز”.

ويأتي التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز الاستراتيجية، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، يوم السبت الماضي، صد قواته محاولة تقدم لـ “أنصار الله” باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، ومقتل وإصابة 7 من منفذيها.

ومنتصف مارس الجاري، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع في اليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معربا عن قلقه من تصاعد الاشتباكات في عدة جبهات، لاسيما في مأرب وتعز (شمال شرقي وجنوب غربي اليمن).

ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت “أنصار الله”، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.