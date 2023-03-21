مسؤول جمهوري: شعبية ترامب قد ترتفع وسط الاعتقال المحتمل

قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري إليز ستيفانيك، اليوم الاثنين، إن عدد مؤيدي ترامب في استطلاعات الرأي كمرشح 2024 قد يرتفع وسط لائحة اتهام محتملة واعتقال يوم غد الثلاثاء.

وقالت ستيفانيك،

“ما سمعته من أنصاره في منطقتي وفي جميع أنحاء البلاد هو أنه لم يكن في وضع أقوى من حيث حشد هذا الدعم”. “أعتقد أنك سترى أرقام استطلاعاته ترتفع”.

في الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه يتوقع أن يتم اعتقاله يوم الثلاثاء فيما يتعلق بقضية رفعها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، وترتبط القضية بمبالغ غير قانونية مزعومة دفعها ترامب لممثلة المواد الإباحية ستورمي دانيالز للتستر على علاقة غرامية بينهما، وهو ما ينفي الرئيس الجمهوري السابق حدوثه.

أكدت ستيفانيك، أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعتبر منافسًا محتملاً لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، قد تنخفض أرقامه في استطلاعات الرأي بسبب عدم دعمه لترامب وسط الاعتقال المحتمل، على الرغم من أنه انتقد براج كمدعٍ عامٍ.

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اتهم ترامب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن بتلقي أموال من المضارب المالي جورج سوروس وإقامة علاقات وثيقة مع حملة هيلاري كلينتون. كما طلب المشرعون الجمهوريون من براج الإدلاء بشهادته بشأن القضية التي يزعمون أنها ذات دوافع سياسية.