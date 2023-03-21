سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية

قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إن جميع الطائرات المسيرة التي أسقطت فوق دزانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة بالشظايا.

وأكد كريوتشكوف، أن جميع المسيرات الأوكرانية كانت تستهدف منشآت مدنية. مشيرا إلى أن إحداها أسقطت فوق كلية دزانكوي التقنية وسقطت بين المبنى التعليمي والنزل الطلابي.

وأضاف، “لا توجد منشآت عسكرية قريبة (من مكان الهجوم).. أسقطت المسيرات الأخرى فوق مناطق سكنية. كانت معبأة بالمتفجرات والشظايا… أرادوا الانتقام من القرم لاختياره (الانضمام لروسيا)”.

ونشر مستشار رئيس القرم صورا لمسيرات أوكرانية تم إسقاطها.

مساء أمس الاثنين، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا في منطقة دزانكوي، وأصيب شخص واحد.

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