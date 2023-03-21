سفارة موسكو في واشنطن تدين تهم الخارجية الأمريكية حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا

وجاء في البيان “روسيا تنتهج وتسير على الدوام في المسار الديمقراطي، آخذة في الاعتبار تجربتها التاريخية وتقاليدها… نحن نرفض الإضرار وفرض ضوابط على القيم الأسرية والنهج الموجه للمثلية ونوع الجنس، وكذلك ليبيرالية المخدرات… نحن لا نفرض وجهات نظرنا الخاصة على الآخرين”.