سفارة موسكو في واشنطن تدين تهم الخارجية الأمريكية حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا

رفضت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الاتهامات الموجهة لموسكو، التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في العالم.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة، “نحن نرفض بشكل قاطع الاتهامات ضد بلدنا. نحن نعتبرها مفبركة وغير واقعية”.
ودعت “السلطات الأمريكية إلى التوقف عن تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة”.
وندد البيان بمحاولات تقييم “مستوى وفعالية الديمقراطية” بالمعايير الغربية.
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وجاء في البيان “روسيا تنتهج وتسير على الدوام في المسار الديمقراطي، آخذة في الاعتبار تجربتها التاريخية وتقاليدها… نحن نرفض الإضرار وفرض ضوابط على القيم الأسرية والنهج الموجه للمثلية ونوع الجنس، وكذلك ليبيرالية المخدرات… نحن لا نفرض وجهات نظرنا الخاصة على الآخرين”.
ووصفت السفارة التقرير بأنه “منحاز بشكل مطلق” ونشره في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق بأنه “ساخر ومنافق”.
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