بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دبابات "تشالنجر 2"

يخشى الجيش البريطاني بشدة أن يكتشف الخبراء الروس التقنيات السرية في تشالنجر – على سبيل المثال، تكوين درع تشوبهام متعدد الطبقات المدمج الذي يستخدم لدبابات أبرامز الأمريكية أيضا. للقيام بذلك، يتم وضع “خطة طوارئ”، ويتم الحفاظ على سرية تفاصيلها. أحد الخيارات هو عدم استخدام هذه الدبابات في تلك القطاعات من الجبهة حيث يكون هجوم الجيش الروسي ممكنًا. صدرت أوامر للقوات الأوكرانية المدربة على الدبابات البريطانية ببذل كل ما في وسعها لإخلاء المركبات من ساحة المعركة – حتى تحت نيران العدو.