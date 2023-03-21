شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في روسيا حاليا في زيارة دولة، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام.

كشف شي جين بينغ عن هذا أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار.

كما دعا شي جين بينغ رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين “في أقرب وقت ممكن” لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.

شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا

وشكر ميشوستين الرئيس الصيني شي جين بينغ على الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصيًا لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين.

وقال ميشوستين: “بادئ ذي بدء، أود أن أهنئك على إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية الصين الشعبية. وأشكرك بصدق على الاهتمام الشخصي الكبير الذي توليه لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين.