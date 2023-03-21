برلماني بحريني: سنفتح خطوط الطيران مع إيران قريبا

أعلن برلماني بحريني، عن “قرب فتح خطوط الطيران بين بلاده وإيران”، مؤكدا أن “هذا التفكير جدي، وسيتم إعادة خطوط الطيران بين الدولتين قريبا ولن يكون متأخرا”.

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، عبد النبي سلمان، في تصريحات مع موقع “إرام نيوز”، إن إعادة خطوط الطيران بين الدولتين وجد استحسان الوفد الإيراني الذي قام بزيارة المنامة الأسبوع الماضي”، مشيرا إلى أنه تم إجراء مباحثات صريحة وواضحة مع أعضاء البرلمان الإيراني في البحرين في إطار الجهود الرامية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وأضاف سلمان، “إذا كانت إيران جادة فسوف ينعكس الأمر بقبولها في البحرين وباقي دول الخليج حكوميا وشعبيا”، متابعا: “الجانب البحريني لم يكن لديه تحفظات من استئناف العلاقات مع إيران”.

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وأوضح أن البحرين أكدت للجانب الإيراني، خلال الاجتماع، أهمية سيادة مملكة البحرين والخطوط الحمراء المعروفة المتعلقة بالقيادة السياسية ومصالح الشعب البحريني التي تعتبر أولوية لا تقبل أي مساومة مهما كانت الظروف.

وشدد سلمان، على أن “إيران إذا كانت جادة لأن تتجه إيجابيا في سلوكها تجاه دول مجلس التعاون فعليها إثبات حسن النوايا خلال الأيام المقبلة كي تعزز البحرين ودول الخليج حالة القبول الرسمي والشعبي، وهو جهد يجب أن يُبذل من الطرفين”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “وجود مشروع حسن نوايا بين الطرفين مهم، وفي الوقت ذاته يجب أن توضع محددات لمثل هذا النوع من العلاقة على خلفية المتاعب الأمنية التي واجهتها البحرين خلال السنوات الأخيرة”.

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وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأحد الماضي، أن “السفارة الإيرانية في المنامة، والسفارة البحرينية في طهران، ستستأنفان نشاطهما قريبا”.

وقالت إلهام آزاد، عضو الوفد البرلماني الإيراني، التي زارت البحرين، في تصريحات مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن “الوفد البرلماني الإيراني أجرى لقاءا مع رئيس مجلس النواب البحريني من أجل متابعة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “سفارتي إيران والبحرين سوف تستأنفان أنشطتهما قريبا”.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة “سبوتنيك”، أن “مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين”.

وحسب المصادر، فالمشاورات التي تجريي بين البلدين حتى ا تجري في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين” في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية التي تجري مناقشتها.

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وفي حديثه مع “سبوتنيك”، لم يفصح البرلماني البحريني ممدوح الصالح عن استفسارنا بشأن ما توصلت إليه المشاورات بين بلاده وإيران، أو طبيعة اللجان المشكلة (حسب ما أفادت به المصادر)، لكنه أكد أن الوفد البرلماني الإيراني، الذي زار المملكة، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني الرغبة نفسها.

ولفت إلى أن البحرين تدعو دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية وكذلك فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، اتصالا مع ما يوليه الملك حمد بن عيسى من اهتمام لاستقرار المنطقة وإحلال السلام والأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الإثنين الماضي: “لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين”.

وأضاف كنعاني أن “هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة”، موضحًا أن “العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ”.

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يأتي ذلك بعد اتفاق إيران والسعودية، على “استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار”، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.