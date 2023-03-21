الجيش الصومالي يعلن مقتل ما يزيد عن 30 مسلحا من "الشباب" الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 عنصرا من حركة “الشباب” الإرهابية جنوبي البلاد.

وقال قائد القوات البرية محمد تهليل بيحي، إن الجيش الوطني “نجح في تصفية أكثر من 30 من قيادات وعناصر الشباب”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).

وأوضح أن ذلك جاء خلال تصدي الجيش صباح اليوم “لهجوم إرهابي فاشل” شنته حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، على منطقة “دار نعمة” في محافظة شبيلى الوسطى.

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وأشار إلى أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على “معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا من جثت مليشياتهم في المنطقة، حيث يتعقب الجيش العناصر الإرهابية التي فرت”.