وكالة صينية: أمريكا وبريطانيا وأستراليا تفتح "صندوق باندورا" الشرير

ذكرت وسائل إعلام صينية أن قادة أمريكا وبريطانيا وأستراليا اجتمعوا، يوم الاثنين 13 مارس/ آذار، وأصدروا خطة لتزويد أستراليا بالغواصات النووية.

وشبهت وكالة “ سي جي تي إن” الصينية قرار أمريكا وبريطانيا وأستراليا بتزويد الأخيرة بالغواصات النووية بـ”صندوق باندورا” الشرير.

ونوّهت الوكالة أنه وقبل أيام من إعلان هذه الخطة بين الدول الثلاث انعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث راجعت الهيئة للمرة السابعة على التوالي مسألة تعاون الغواصات النووية بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وأعربت دول عديدة عن معارضتها الحازمة لهذه الخطة.

وأكدت الوكالة أن الدول الثلاث تجاهلت مخاوف الأطراف المختلفة، وأعلنت خطة التعاون هذه، ما يعد خطوة أخرى أحادية الجانب تتعارض مع التوافق المتعدد الأطراف على الطريق الخطير والخاطئ.

وبحسب الوكالة، إذا تم تنفيذ هذه الخطة فسيدمر ذلك بلا شك السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويهدم المنظومة الدولية لعدم الانتشار النووي، ويحفز سباق التسلح، مثلما يفتح “صندوق باندورا”، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

راديو خبير سياسي: أمريكا تحاول شيطنة دور الصين في حل الأزمة الأوكرانية وإبعادها عن أوروبا

ونوّهت الوكالة إلى أن أمريكا وبريطانيا وأستراليا، من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة ولكنها تسير عكس محتواها.

وأشارت الوكالة إلى أنه مهما كانت حسابات أمريكا وبريطانيا وأستراليا الضيقة، فإن التعاون في مجال الغواصات النووية ليس أمرا خاصا بهم، وإنما أمر يتعلق بمصالح جميع الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتعين مناقشته بصورة مشتركة بين حكومات جميع الدول الأعضاء، بحسب وكالة “سي جي تي إن” الصينية.