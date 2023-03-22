"الناتو": قدمنا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 65 مليار يورو (أكثر من 70 مليار دولار) حتى الآن.

موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك خلال استعراض ستولتنبرغ، التقرير السنوي للناتو لعام 2022 في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن “الولايات المتحدة قدمت جزءا كبيرا منها”، لافتا إلى أن الحلفاء الأوروبيين يقدمون أيضا دعما عسكريا ضخما لكييف.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كان قد صرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.

وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: “الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت”.