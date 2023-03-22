احتجاجات وقطع للطرقات في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية

وفي السياق نفسه، توقفت عدة محطات للوقود عن العمل، وعمدت بعض المحطات إلى حصر التعبئة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية فقط، كون “صاحب المحطّة لا يستطيع أن يتحمّل الفرق بين جدول التسعير الذي يصدر عن وزارة الطاقة وسعر الصرف”.

وبدوره، قال مجلس نقابة صيادلة لبنان في بيان إنه “إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، دعا مجلس النقابة الصيدليات إلى الإقفال ابتداءً من اللحظة، إلى أن يعاد تسلّم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون”.