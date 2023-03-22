زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 على مقياس ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز أن الزلزال ضرب منطقة تبعد 77 كم عن مدينة فايز آباد شمال شرقي أفغانستان.

ولم ترد بعد تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

في سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان.

في يونيو/ حزيران الماضي، قتل زلزال بلغت قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف على امتداد نفس الحدود.