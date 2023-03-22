القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 161 قذيفة مختلفة العيارات.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناته في تطبيق “التلغرام” أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 30 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية… وأُطلق العدو 161 مقذوفاً بعيارات مختلفة”.

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وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غولموفسكي، غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، بانتيليمونوفكا، دونيتسك (مناطق، كيفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي،بتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق تشيرفونوغفارديسكي، سوفيتسكي) وأليكساندروفكا.

وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أنه تم الإبلاغ عن إصابة 5 مدنيين خلال اليوم الماضي، في منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي بمدينة ميكيفكا.