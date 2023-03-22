اعتقالات جماعية لأكثر من 850 فرنسيا في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 850 متظاهرًا اعتقلوا في فرنسا خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره مؤخرًا.

باريس – سبوتنيك . وقال الوزير لقناة “بي.إف.إم.تي.في” الفرنسية: “منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصًا في فرنسا، من بينهم 729 في باريس. وتم احتجاز حوالي 843 شخصًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مصفاة نفط في مدينة فوس سور مير الفرنسية في جنوب البلاد أثناء محاولتهم منع الوصول إلى مستودع النفط، حسبما ذكرت صحيفة “20 Minutes” الفرنسىة.

لوبان: ماكرون يدفع فرنسا إلى حافة “انفجار اجتماعي”

وبحسب ما ورد تجمع المتظاهرون لدعم المضربين عن العمل. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباك.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن بدأوا في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات الزجاجية على الضباط، وفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”

في 16 مارس، تبنت الحكومة الفرنسية قانونًا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، مما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.

ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس. ولمدة يومين على التوالي، نظم الفرنسيون احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية. وبحسب وزارة الداخلية، تجمع 10 آلاف شخص أمام الجمعية في 16 مارس/ آذار و4000 في اليوم التالي.

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل

وكانت هناك بالفعل ثماني إضرابات على مستوى البلاد ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص. وأثناء الاحتجاجات، غالبًا ما كانت الاشتباكات تندلع بين الشرطة والمتظاهرين.