الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب

حصري

وأوضح المصدر الأمني أن: “الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى المطار، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية وصلت إلى مكان سقوط أحد الصواريخ لحصر الأضرار، تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

مراسل “سبوتنيك”: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و”النيرب” العسكري

من جانبه، أفاد مراسل “سبوتنيك” في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفعة الأولى للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.