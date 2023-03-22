سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسك غربي أوكرانيا

أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسك، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة خميلنيتسك غربي أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الإدارة في بيان عبر تطبيق “تلغرام”: “سمع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسك. ابقوا في الملاجئ”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي ووسط أوكرانيا

ودوت في الساعة 2.20 بتوقيت موسكو، صفارات الإنذار في مقاطعة خميلنيتسك غربي أوكرانيا محذرة من ضربات جوية روسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.