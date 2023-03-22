اقتصادي أمريكي: احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة "مؤكدة" وسط الأزمة المصرفية

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واشنطن – سبوتنيك . وقال ماكدونالد لوكالة “سبوتنيك”:

“هناك فقدان للثقة. الظروف المالية تزداد تشددا وبالتالي المستهلك مصاب. هذه عملية جرح تلك الطفرة [الاستهلاكية الأمريكية الحالية]. أعتقد أن احتمال الركود الآن مؤكد”.

أكبر إفلاس مصرفي منذ 2008… واشنطن تغلق “سيليكون فالي بنك”

وأضاف ماكدونالد، الذي شغل منصب نائب الرئيس لتداول الديون المتعثرة والأوراق المالية القابلة للتحويل في “ليمان براذرز”، إن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم هي في الأساس تخلق “حريقًا آخر”.

يشار إلى أنه في 10 مارس/ آذار الجاري ، استولى المنظمون الفيدراليين على بنك وادي السيليكون، وهو أكبر بنك أمريكي ينهار منذ الأزمة المالية لعام 2008 وثاني أكبر انهيار داخلي في تاريخ البلاد.