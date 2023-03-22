بولتون: التحالف الروسي الصيني يخلق مشكلة حقيقية للغرب

قال مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، جون بولتون، إن العلاقات التحالفية بين روسيا والصين تشكل مشكلة حقيقية للدول الغربية بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك . وأضاف بولتون في مقابلة مع صحيفة “التليغراف” البريطانية، نشرت مساء الثلاثاء،

“تقول كل من الصين وروسيا إنه تحالف بلا حدود، وأعتقد أنهما يقولان ذلك بجدية… هذه هي المشكلة الحقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا”.

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وتابع “أعتقد أن المحور الروسي الصيني قد تم تشكيله، والذي تجاوره إيران وكوريا الشمالية… نحن بحاجة إلى أخذ هذا على محمل الجد”.

وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو “ستجبر الدول الغربية على التفكير بشأن أمنها”.

كما ادعى بولتون أن الصين دعمت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولم تحاول البقاء على الحياد.