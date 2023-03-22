صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.

وأشار إلى أن قاذفات “بي-52” قادرة على حمل صواريخ كروز النووية “أ جي إم-28 هوند دوغ”. علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة “تي إن تي”، حسب موقع “بوليت روس”.