صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

تشكل مناورات القاذفات النووية الأمريكية من طراز “B-52” بالقرب من الحدود الروسية خطرا كبيرا على العالم أجمع، حسبما ذكرت exxpress.
يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.
يقول الكاتب: “يمكن لأدنى حادث أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وبالتالي تبدأ نهاية العالم”.
وأشار إلى أن قاذفات “بي-52” قادرة على حمل صواريخ كروز النووية “أ جي إم-28 هوند دوغ”. علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة “تي إن تي”، حسب موقع “بوليت روس”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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