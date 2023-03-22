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صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تشكل مناورات القاذفات النووية الأمريكية من طراز “B-52” بالقرب من الحدود الروسية خطرا كبيرا على العالم أجمع، حسبما ذكرت exxpress.

يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.

يقول الكاتب: “يمكن لأدنى حادث أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وبالتالي تبدأ نهاية العالم”.

وأشار إلى أن قاذفات “بي-52” قادرة على حمل صواريخ كروز النووية “أ جي إم-28 هوند دوغ”. علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة “تي إن تي”، حسب موقع “بوليت روس”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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