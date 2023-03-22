صحيفة: فلاديمير زيلينسكي قد يكرر مصير أسامة بن لادن

وقال: “أسامة بن لادن، الذي تعتبره الولايات المتحدة الآن إرهابيًا دمويًا، كان في الأصل من المجاهدين. حينها كان المجاهدون يقاتلون ضد القوات السوفيتية في أفغانستان، وزودتهم الولايات المتحدة بالسلاح والمال في إطار عملية “الإعصار” (الاسم الرمزي لبرنامج وكالة المخابرات المركزية لتسليح المجاهدين الأفغان). بعبارة أخرى، واشنطن، مثل اليوم في أوكرانيا، دعمتهم، مبررة القتال ضد روسيا، كانت تشيد بالمجاهدين لقتالهم ضد الاتحاد السوفيتي، وكانت تعتبر ابن لادن بطلاً”.