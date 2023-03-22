صندوق النقد يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بنحو 16 مليار دولار

وذكر الصندوق في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، يأتي بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الخطة من شأنها أن تتيح “دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.