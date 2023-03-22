وزير الخارجية الإيراني: نحن مستعدون لعقد اللجنة العليا المشتركة بين الكويت وإيران

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده اتخذت خطوات جيدة في المجال الإقليمي، مشيرا إلى استعداد بلاده لعقد اللجنة العليا المشتركة بين الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بأن وزير الخارجية الإيراني، أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وبحثا تقدم العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية.

وعن تطور العلاقة مع الكويت، قال عبد اللهيان إنه “لحسن الحظ، شهدنا في الفترة الأخيرة عقد اجتماعات اللجنة القنصلية وخفر السواحل واللجان القانونية”.

وأضاف: “نحن مستعدون لعقد اللجنة العليا المشتركة بين الكويت وإيران”.

الكويت ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران وتؤكد أنه يسهم في تعزيز أمن المنطقة

وتابع: “تم اتخاذ خطوات جيدة في المجال الإقليمي وتجري متابعتها وتسير العلاقات مع السعودية في اتجاه طبيعي وسيجتمع قريبا مع نظيره السعودي وستستأنف أعمال سفارتي البلدين”.

وأكد الوزير أن “هناك اتفاقات بناءة تجري في المنطقة، ورحب بالاتفاق بين السعودية وسوريا لتطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات”، ولفت إلى “زيادة التنسيق بين البلدين في تسهيل الشؤون القنصلية ضرورة لتعزيز التفاعل”.