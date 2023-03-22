القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “استهدفت القوات الروسية مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني للدفاع الإقليمي في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف”.

وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أن نيران المدفعية لمجموعة القوات “الغربية” أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريشنايا وسينكوفكا وأولشانا وكوتلياريفكا في مقاطعة خاركوف.

وتم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز “2 سي 3” (أكاسيا).

وتابع البيان: “في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات “الوسط” وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وبلوشانكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر من طراز “غفوزديكا”، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز “دي-30”.

وأضاف البيان: “في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات “الجنوبية” والغارات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة تم تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع من طراز “أكاسيا”، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز “دي 20”.

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وتابع البيان: “في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة “فوستوك” وحدات العدو في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي ومالايا توكماشكا ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز “إم 777”. وتم تدمير مستودع وقود للمعدات العسكرية للواء الدفاع الإقليمي 102 في القرب من منطقة زاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه.

في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز “غفوزديكا”.

وأضاف البيان: “أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر من طراز “مي –8” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في القرب من منطقة ماليي كرينكي في مقاطعة خاركوف.