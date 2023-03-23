تركيا تدين مصادقة الكنيست على تعديل قانون "فك الارتباط"

أدانت تركيا، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل “قانون فك الارتباط”، ليسمح بعودة المستوطنين إلى أربعة مستوطنات أُخليت منذ عام 2005 في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بشأن مصادقة الكنيست على تعديل القانون، بحسب وكالة “الأناضول”.

الاتحاد الأوروبي يعلق على إلغاء “فك الارتباط” ويصف المستوطنات الإسرائيلية بـ”غير قانونية”

وقالت الوزارة إنها تدين المصادقة على قرار التعديل الذي يلغي البنود الخاصة بإجلاء مستوطنات حوميش وغانيم وكاديم وسانور، شمال الضفة.

وردا على إنكار مسؤول إسرائيلي لوجود شيء اسمه “شعب فلسطيني”، قالت الوزارة إنها ترفض الادعاءات “التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة والاستفزازية وغير المتوافقة بأي شكل من الأشكال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، قد قال إنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.